  1. Sportal.bg
  2. Херта (Берлин)
Бивш германски национал се потроши със ски

  • 11 фев 2026 | 13:21
Бившият генерален мениджър на Херта (Берлин) и дългогодишен нападател на "Старата дама" от германската столица - Михаел Преец, е претърпял тежък ски инцидент, съобщава "Билд". Произшествието с бившия германския национал - седем мача и три гола за Бундестима, се е случила в австрийския курорт Заалбах-Хинтерглем.

58-годишният футболен човек се е разбил на пистата по време на спускане, в резултат на което е с три счупени ребра, едното от които е пронизало белия дроб. Преец бил откаран с линейка в местна клиника, където след преглед му казали, че се налага да се подложи на операция.

"На едно място имаше заледен участък и аз паднах силно, въпреки че всъщност съм повече от добър скиор. Разбих се. Много е болезнено, особено когато кашлям и се смея. Сега ми е забранено да спортувам два месеца. Най-важното е белите ми дробове да се разширят напълно отново, за да мога скоро да махна тръбата и да напусна болницата", сподели Михаел Преец от болничното легло.

Снимки: Imago

