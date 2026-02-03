Аякс привлече аржентински талант

От Аякс официално обявиха привличането на дясното крило Махер Карисо от Велес Сарсфийлд за около 6 млн. евро.

Аржентинецът, който ще навърши 20 години този месец, подписа договор за четири сезона и половина, като ще носи фланелката с номер 7. Карисо записа общо 52 мача с 11 гола и 3 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това младият талант има 18 срещи с 9 попадения и 4 голови паса за Аржентина U20.

Nuestro nuevo jugador.



¡Bienvenido, Maher Carrizo! ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/7DpEZnWzp1 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2026

„Махер е млад играч с огромен потенциал. Той може да бъде определен като дясно крило, което търси действие, пробива навътре и постоянно създава опасности със своите дрибъли, удари и центрирания. Също така внася нещо повече към тима със своите характер и енергия. Нашият приоритет през този трансферен прозорец беше бързо да подсилим отбора на няколко позиции, докато същевременно продължаваме да градим за бъдещето. Сега Махер ще има възможността да се аклиматизира и да свикне с нашето ниво. Той ще играе за дубъла, но ще получава шансове и в първия състав, където ще може да продължи да се развива чрез появи като резерва“, обясни пред клубния сайт футболният директор Марийн Бойкер.

‘This makes me so proud, and my family too’ ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2026