Аякс привлече аржентински талант

От Аякс официално обявиха привличането на дясното крило Махер Карисо от Велес Сарсфийлд за около 6 млн. евро.
Аржентинецът, който ще навърши 20 години този месец, подписа договор за четири сезона и половина, като ще носи фланелката с номер 7. Карисо записа общо 52 мача с 11 гола и 3 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това младият талант има 18 срещи с 9 попадения и 4 голови паса за Аржентина U20.
„Махер е млад играч с огромен потенциал. Той може да бъде определен като дясно крило, което търси действие, пробива навътре и постоянно създава опасности със своите дрибъли, удари и центрирания. Също така внася нещо повече към тима със своите характер и енергия. Нашият приоритет през този трансферен прозорец беше бързо да подсилим отбора на няколко позиции, докато същевременно продължаваме да градим за бъдещето. Сега Махер ще има възможността да се аклиматизира и да свикне с нашето ниво. Той ще играе за дубъла, но ще получава шансове и в първия състав, където ще може да продължи да се развива чрез появи като резерва“, обясни пред клубния сайт футболният директор Марийн Бойкер.