Ривър Плейт ще прави стадиона си един от най-големите в света

  • 27 яну 2026 | 23:05
  • 1626
  • 1
Ръководството на Ривър Плейт планира ново разширяване на стадион „Монументал“ с амбицията да го превърне в един от най-големите на планетата. Въпреки че съоръжението вече е с най-голям капацитет в страната, новата администрация, водена от Стефано Ди Карло, се стреми към нов инфраструктурен скок, който ще увеличи капацитета до 101 000 зрители. Президентът на клуба потвърди, че разширяването е част от непосредствените планове на институцията.

„Една от основните ни цели е да продължим с инфраструктурните дейности, които сме извършвали и при предишни управления“, заяви Ди Карло в интервю за "El País". Той също така разкри новия капацитет и подчерта, че стадионът „ще бъде един от трите най-значими в света“.

Проектът, чиято инвестиция е около 150 милиона долара, се очаква да започне през май тази година и да отнеме между две и три години. Планът включва изграждането на нов горен пръстен на трибуните и монтирането на покрив, който ще покрие 100% от седящите места, но не и терена. Вариантът за купол е бил анализиран, но отхвърлен поради негативното въздействие, което би могъл да окаже върху поддръжката на тревното покритие.

За осъществяването на разширяването и покриването ще бъде инсталирана нова външна конструкция, състояща се от около 100 колони, които ще служат за опора. След като тази основа бъде поставена, ще се премине към работата вътре в стадиона. Планирането предвижда най-инвазивните дейности да се извършват по време на паузите в сезона, за да не се засягат домакинските мачове на отбора.

