Новият защитник на ЦСКА се сбогува емоционално с Естудиантес

Новият защитник на ЦСКА Факундо Родригес използва социалните мрежи, за да се сбогува с досегашния си клуб Естудиантес. Аржентинецът пристигна под наем за 18 месеца при "армейците", които си запазват и опцията за закупуване след това.

"Благодаря, Естудиантес, че позволихте да бъдем част от богатата ви история.

Още от първия ден феновете, съотборниците, техническият щаб и всички в клуба ни накараха да се чувстваме част от тази страхотна институция.

За мен и моето семейство това беше един красиво пътешествие, в което бяхме щастливи и винаги ще помним тази глава с много слава, с пожелание за израстване и много успехи", написа бранителят в "Инстаграм".