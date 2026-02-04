Нюелс Олд Бойс: Работим по завръщането на Лео Меси

Нюелс Олд Бойс - клубът, в който Лионел Меси прави първите си стъпки във футбола, работи по евентуалното привличане на легендата обратно в тима. Това призна вицепрезидентът на клуба Хуан Мануел Медина. Планът е това да се случи след година.

“Работим по идеята Лео да играе за Нюелс през първата половина на 2027 г. Това е проект, който надхвърля клуба. Това е проект за град Росарио, за провинцията и за аржентинския футбол като цяло. Всичко зависи от това какво можем да предложим като инфраструктура и конкурентоспособен спортен проект“, заяви Медина пред аржентинското издание TN, като уточни, че все още нищо не е решено или финализирано, но идеята се е зародила още през 2024 г.

В момента Меси е на 38 години и има договор с Интер Маями до края на календарната 2028 г.

Лео играе за базирания в Росарио аржентински клуб от шест до тринадесетгодишна възраст, преди да се присъедини към прочутата академия на Барса “Ла Масия”. Нападателят така и не записва официален мач за първия отбор на Нюелс Олд Бойс, но отбелязва впечатляващите 234 гола за юношеските формации, а една от трибуните на техния стадион „Естадио Марсело Биелса“ носи неговото име.

🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏



A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL — Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) November 5, 2021

Иначе първата половина на 2027 г. е периодът, в който Мейджър лигата в САЩ планира да проведе преходен сезон, който ще продължи от февруари до май. Причината е, че лигата възнамерява да синхронизира своя календар с този на европейските първенства.

Меси често е говорил за привързаността си към родния си клуб и през 2017 г. изрази желание да се завърне един ден.

„Много пъти съм казвал, че мечтата ми е да играя в Нюелс, но не знам какво ще се случи. Част от това съмнение се дължи на настоящата ситуация в страната. Имам семейство и децата ми са на първо място, а след това съм аз. Искам те да растат на спокойно място, където да се радват на живота в сигурност”, каза той тогава, цитиран от “Марка”.

В момента Нюелс Олд Бойс се намира на последно място в група А на аржентинската Примеда дивисион след три изиграни мача от сезон 2026, като завърши на дъното и през 2025 г.