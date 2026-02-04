Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюелс Олд Бойс
  3. Нюелс Олд Бойс: Работим по завръщането на Лео Меси

Нюелс Олд Бойс: Работим по завръщането на Лео Меси

  • 4 фев 2026 | 14:28
  • 1336
  • 1
Нюелс Олд Бойс: Работим по завръщането на Лео Меси

Нюелс Олд Бойс - клубът, в който Лионел Меси прави първите си стъпки във футбола, работи по евентуалното привличане на легендата обратно в тима. Това призна вицепрезидентът на клуба Хуан Мануел Медина. Планът е това да се случи след година.

“Работим по идеята Лео да играе за Нюелс през първата половина на 2027 г. Това е проект, който надхвърля клуба. Това е проект за град Росарио, за провинцията и за аржентинския футбол като цяло. Всичко зависи от това какво можем да предложим като инфраструктура и конкурентоспособен спортен проект“, заяви Медина пред аржентинското издание TN, като уточни, че все още нищо не е решено или финализирано, но идеята се е зародила още през 2024 г.

В момента Меси е на 38 години и има договор с Интер Маями до края на календарната 2028 г.

Лео играе за базирания в Росарио аржентински клуб от шест до тринадесетгодишна възраст, преди да се присъедини към прочутата академия на Барса “Ла Масия”. Нападателят така и не записва официален мач за първия отбор на Нюелс Олд Бойс, но отбелязва впечатляващите 234 гола за юношеските формации, а една от трибуните на техния стадион „Естадио Марсело Биелса“ носи неговото име.

Иначе първата половина на 2027 г. е периодът, в който Мейджър лигата в САЩ планира да проведе преходен сезон, който ще продължи от февруари до май. Причината е, че лигата възнамерява да синхронизира своя календар с този на европейските първенства.

Меси често е говорил за привързаността си към родния си клуб и през 2017 г. изрази желание да се завърне един ден.

„Много пъти съм казвал, че мечтата ми е да играя в Нюелс, но не знам какво ще се случи. Част от това съмнение се дължи на настоящата ситуация в страната. Имам семейство и децата ми са на първо място, а след това съм аз. Искам те да растат на спокойно място, където да се радват на живота в сигурност”, каза той тогава, цитиран от “Марка”.

В момента Нюелс Олд Бойс се намира на последно място в група А на аржентинската Примеда дивисион след три изиграни мача от сезон 2026, като завърши на дъното и през 2025 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

  • 4 фев 2026 | 10:02
  • 3319
  • 0
Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

  • 4 фев 2026 | 08:00
  • 2466
  • 0
Интер иска да продължи битката на всички фронтове

Интер иска да продължи битката на всички фронтове

  • 4 фев 2026 | 07:30
  • 2881
  • 0
Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

  • 4 фев 2026 | 07:07
  • 2254
  • 0
Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

  • 4 фев 2026 | 06:53
  • 1582
  • 0
Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

  • 4 фев 2026 | 06:28
  • 2057
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 3179
  • 12
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 11264
  • 32
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 23986
  • 105
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 17046
  • 26
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 11509
  • 27
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 3936
  • 2