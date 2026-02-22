Торнео Betano Апертура продължи с пет мача

В нощта на 21-ви срещу 22-ри февруари (събота срещу неделя) се изиграха нови пет мача от аржентинската Торнео Betano Апертура. След техния край лидер в Група А на временното класиране е Естудиантес след шест изиграни мача и 12 точки в актива си. В група В пък води Индепендиенте Ривадавия с 15 пункта в актива си също след шест мача от началото на редовния сезон. Първите осем отбора от всяка група след края на редовния сезон ще продължат към директните елиминации.

Програмната схема бе открита с два мача, които стартираха преди полунощ, и Индепендиенте Ривадавия надви в домакинството си съучениците от Ривадавия с 3:2.

Te dejamos el primero de Alejo Osella luego del centro de Sebastian Villa para abrir el partido frente a Independiente#ElÚnicoCampeónCuyo pic.twitter.com/MJYKaV6tSo — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) February 21, 2026

Срещата бе много вълнуваща и мина през два обрата.

Първо домакините поведоха с гол на Алехо Осея в 17-ата минута, а непосредствено след почивката гостите осъществиха пълен обрат след попаденията на Габриел Авалос и Матиас Абалдо в 48-ата и 52-рата минути.

CHADtori para poner el 3-2 y que delire el parque💙🤪 pic.twitter.com/7adSCKyR9Y — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) February 22, 2026

В заключителния етап от двубоя домакините се надигнаха и си върнаха предимството с двата гола на Фабрисио Сартори в 74-ата и 85-ата минути, като нападателят се превърна в героя на вечерта и подари трите точки на тима си, благодарение на които той оглави временното класиране в група “В”.

FINAAAAAL DEL PARTIDO



GANÓ GANÓ GANOOOOOOOÓ LA LEEEEEEPRA🔥😍



Independiente Rivadavia 3-2 Independiente



⚽️⚽️ F. Sartori

⚽️ Osella#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/I4VfoHplPW — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) February 21, 2026

По същото време Платенсе се наложи с минималното 1:0 срещу тима на Барракас Сентрал също като домакин.

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.



El gol de Lotti para el triunfo en casa 🏠⚽️#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/V3f1SHA8Nw — Club Atlético Platense (@caplatense) February 22, 2026

Единственият гол отбеляза малко преди края Аугусто Лоти. Франко Сапиола от домакините също прати топката в мрежата на съперника през първата част още в 10-ата минута, но неговото попадение не бе признато след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада.

Четвърт час след полунощ стартираха и други два мача, като в единия от тях Депортиво (Риестра) и Уракан направиха нулево равенство. Домакините от Риестра трябва да съжаляват, че не взеха всичките три точки, тъй като почти цяло второ полувреме играха с човек повече след втория жълт картон на Сесар Ибанес в 48-ата минута.

Final del partido.



Deportivo Riestra empató 0-0 ante Huracán por el Torneo Apertura 2026.#SeguimosEnPrimera 🖤🤍🖤 pic.twitter.com/VLklVogThX — Deportivo Riestra (@prensariestra) February 22, 2026

По същото време Банфийлд записа най-убедителния успех за вечерта, след като удари Нюелс Олд Бойс с класическото 3:0 у дома. Два гола отбеляза Тициано Перота (52’, 72’), а едно попадение добави и Мауро Мендес (67’).

В последния мач за вечерта Сентрал Кордоба и Тигре изиграха втория двубой за вечерта, който приключи при нулево равенство.

Междувременно трябваше да се изиграе и мачът между Архентинос Хуниорс и Ланус, който спечели Копа Судамерикана в края на ноември, но този двубой беше отложен, тъй като на 20-и февруари (петък) Ланус изигра първия мач за Суперкупата на Южна Америка срещу Фламенго, който спечели също в края на миналата година Копа Либертадорес.

VAMOS LANÚS CARAJO 🇱🇻 Lanús 1-0 Flamengo



⚽️ Rodrigo Castillo



🏆 Recopa Sudamericana 2026

📌 Final - Ida #JuegaLanús pic.twitter.com/b7ZmRx6Mmx — Club Lanús (@clublanus) February 20, 2026

Програмата на аржентинския шампионат идната нощ ще продължи и с още три мача, като в 0:15 часа българско време ще започне двубоят на един от южноамериканските грандове Ривър Плейт, който има гостуване на Велес Сарсфийлд.