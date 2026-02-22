Торнео Betano Апертура продължи с пет мача

В нощта на 21-ви срещу 22-ри февруари (събота срещу неделя) се изиграха нови пет мача от аржентинската Торнео Betano Апертура. След техния край лидер в Група А на временното класиране е Естудиантес след шест изиграни мача и 12 точки в актива си. В група В пък води Индепендиенте Ривадавия с 15 пункта в актива си също след шест мача от началото на редовния сезон. Първите осем отбора от всяка група след края на редовния сезон ще продължат към директните елиминации.
Програмната схема бе открита с два мача, които стартираха преди полунощ, и Индепендиенте Ривадавия надви в домакинството си съучениците от Ривадавия с 3:2.
Срещата бе много вълнуваща и мина през два обрата.
Първо домакините поведоха с гол на Алехо Осея в 17-ата минута, а непосредствено след почивката гостите осъществиха пълен обрат след попаденията на Габриел Авалос и Матиас Абалдо в 48-ата и 52-рата минути.
В заключителния етап от двубоя домакините се надигнаха и си върнаха предимството с двата гола на Фабрисио Сартори в 74-ата и 85-ата минути, като нападателят се превърна в героя на вечерта и подари трите точки на тима си, благодарение на които той оглави временното класиране в група “В”.
По същото време Платенсе се наложи с минималното 1:0 срещу тима на Барракас Сентрал също като домакин.
Единственият гол отбеляза малко преди края Аугусто Лоти. Франко Сапиола от домакините също прати топката в мрежата на съперника през първата част още в 10-ата минута, но неговото попадение не бе признато след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада.
Четвърт час след полунощ стартираха и други два мача, като в единия от тях Депортиво (Риестра) и Уракан направиха нулево равенство. Домакините от Риестра трябва да съжаляват, че не взеха всичките три точки, тъй като почти цяло второ полувреме играха с човек повече след втория жълт картон на Сесар Ибанес в 48-ата минута.
По същото време Банфийлд записа най-убедителния успех за вечерта, след като удари Нюелс Олд Бойс с класическото 3:0 у дома. Два гола отбеляза Тициано Перота (52’, 72’), а едно попадение добави и Мауро Мендес (67’).
В последния мач за вечерта Сентрал Кордоба и Тигре изиграха втория двубой за вечерта, който приключи при нулево равенство.
Междувременно трябваше да се изиграе и мачът между Архентинос Хуниорс и Ланус, който спечели Копа Судамерикана в края на ноември, но този двубой беше отложен, тъй като на 20-и февруари (петък) Ланус изигра първия мач за Суперкупата на Южна Америка срещу Фламенго, който спечели също в края на миналата година Копа Либертадорес.
Програмата на аржентинския шампионат идната нощ ще продължи и с още три мача, като в 0:15 часа българско време ще започне двубоят на един от южноамериканските грандове Ривър Плейт, който има гостуване на Велес Сарсфийлд.