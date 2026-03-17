  Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

  • 17 март 2026 | 10:15
Лидерът в Югозападната Трета лига Рилски спортист се подсили с нападателя Калоян Йосифов. 28-годишният играч се присъединява към "скиорите" и ще се опита да им помогне да достигнат до така желаната промоция в професионалния футбол.

Йосифов за последно беше част от Миньор (Перник), за който изигра две срещи и вкара 1 гол през настоящата кампания преди да се контузи. През миналия сезон нападателят отбеляза 7 попадения за "чуковете".

Рилски спортист продължава без грешка, спечели и отново дръпна с четири точки на върха
Рилски спортист продължава без грешка, спечели и отново дръпна с четири точки на върха

Преди това той носи екипа на Спортист (Своге) за една кампания, а преди това е играл за Германея (Сапарева баня) и отново за Миньор. Калоян Йосифов е със солиден опит, натрупан във Втора лига, където има над 100 срещи.

"Надявам се да си бъдем взаимно полезни. Калоян беше на път да остане без отбор , защото се възстановява от операция. Свързахме се с него и веднага си стиснахме ръцете. Надявам се да бъде готов за игра в заключителният етап от сезона и да внесе доза свежест в отбора. Той ще даде още една опция в атака с различен профил от това с което разполагахме до този момент", сподели наставникът на Рилецо Пламен Крумов за новото попълнение в редиците на самоковци.

Още от БГ Футбол

Панков оформи разгром за отбора си в Кипър

Панков оформи разгром за отбора си в Кипър

  • 16 март 2026 | 23:30
  • 2734
  • 0
Борис Бонев се извини за "Българска армия" и призна: Грешал съм!

Борис Бонев се извини за "Българска армия" и призна: Грешал съм!

  • 16 март 2026 | 22:04
  • 10741
  • 11
Ясен Петров: На този етап сме стигнали дотук, трябва да направим следващата крачка

Ясен Петров: На този етап сме стигнали дотук, трябва да направим следващата крачка

  • 16 март 2026 | 20:12
  • 2647
  • 0
Тунчев: Целият отбор игра перфектно в защита

Тунчев: Целият отбор игра перфектно в защита

  • 16 март 2026 | 20:07
  • 1663
  • 0
Карагарен: Имахме нужда от тези три точки

Карагарен: Имахме нужда от тези три точки

  • 16 март 2026 | 20:03
  • 1067
  • 0
Нико Петров: Левски победи отбор от "В" група на Аржентина дори и без стила си

Нико Петров: Левски победи отбор от "В" група на Аржентина дори и без стила си

  • 16 март 2026 | 20:00
  • 11451
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 2758
  • 16
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 4104
  • 1
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 1523
  • 3
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 2747
  • 5
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

  • 16 март 2026 | 21:27
  • 17549
  • 26
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 2586
  • 4