Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

Лидерът в Югозападната Трета лига Рилски спортист се подсили с нападателя Калоян Йосифов. 28-годишният играч се присъединява към "скиорите" и ще се опита да им помогне да достигнат до така желаната промоция в професионалния футбол.

Йосифов за последно беше част от Миньор (Перник), за който изигра две срещи и вкара 1 гол през настоящата кампания преди да се контузи. През миналия сезон нападателят отбеляза 7 попадения за "чуковете".

Преди това той носи екипа на Спортист (Своге) за една кампания, а преди това е играл за Германея (Сапарева баня) и отново за Миньор. Калоян Йосифов е със солиден опит, натрупан във Втора лига, където има над 100 срещи.

"Надявам се да си бъдем взаимно полезни. Калоян беше на път да остане без отбор , защото се възстановява от операция. Свързахме се с него и веднага си стиснахме ръцете. Надявам се да бъде готов за игра в заключителният етап от сезона и да внесе доза свежест в отбора. Той ще даде още една опция в атака с различен профил от това с което разполагахме до този момент", сподели наставникът на Рилецо Пламен Крумов за новото попълнение в редиците на самоковци.