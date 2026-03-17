Монтана представя днес Орела

Атанас Атанасов ще бъде новият старши треньор на Монтана, научи Sportal.bg. Двете страни водеха преговори няколко дни и стигнаха до споразумение Орела да поеме последния в класирането в efbet Лига. Той ще бъде официално представен днес в 16:00 часа.

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Атанасов наследява на треньорския пост Акис Вавалис, който не успя да вдигне Монтана и записа няколко поредни загуби. Орела има богат опит на “Огоста”, като през 90-те години на миналия век беше футболист на отбора, а след това на три път и старши треньор.

За последно Атанасов бе начело на Добруджа, но напусна тима в последния ден на 2025 година.