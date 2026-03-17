Монтана представя днес Орела

  • 17 март 2026 | 11:02
Атанас Атанасов ще бъде новият старши треньор на Монтана, научи Sportal.bg. Двете страни водеха преговори няколко дни и стигнаха до споразумение Орела да поеме последния в класирането в efbet Лига. Той ще бъде официално представен днес в 16:00 часа.

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Атанасов наследява на треньорския пост Акис Вавалис, който не успя да вдигне Монтана и записа няколко поредни загуби. Орела има богат опит на “Огоста”, като през 90-те години на миналия век беше футболист на отбора, а след това на три път и старши треньор.

За последно Атанасов бе начело на Добруджа, но напусна тима в последния ден на 2025 година.

Още от БГ Футбол

Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

  • 17 март 2026 | 10:43
  • 1092
  • 2
Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

  • 17 март 2026 | 10:34
  • 467
  • 0
Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

  • 17 март 2026 | 10:15
  • 615
  • 0
Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

  • 17 март 2026 | 09:24
  • 3189
  • 0
Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

  • 17 март 2026 | 09:07
  • 4072
  • 8
Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 3623
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 3623
  • 18
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 4939
  • 2
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
  • 1899
  • 1
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 2223
  • 4
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 3549
  • 10
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 3302
  • 4