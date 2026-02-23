Славия представи бивш ас на Локомотив (Пд) и Локомотив (Сф), крило се завърна при "белите"

Славия привлече Давид Малембана. За последно 30-годишният защитник носи екипа на Монтана. Националът на Мозамбик е бивш играч на Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София). Договорът му с "белите" е за сезон и половина.

Роденият в Германия футболист е играл още за Ноа, Динамо (Берлин) и втория състав на Динамо (Дрезден) в своята кариера. Малембана има 8 изиграни двубоя за националния тим на Мозамбик.

В Славия се завръща Владимир Медвед. Крилото от Беларус изигра 6 мача за столичани през миналата есен. Договорът му е за 2.5 години.