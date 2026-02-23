Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа" - Отзивите след 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия представи бивш ас на Локомотив (Пд) и Локомотив (Сф), крило се завърна при "белите"

Славия представи бивш ас на Локомотив (Пд) и Локомотив (Сф), крило се завърна при "белите"

  • 23 фев 2026 | 18:57
  • 2045
  • 6

Славия привлече Давид Малембана. За последно 30-годишният защитник носи екипа на Монтана. Националът на Мозамбик е бивш играч на Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София). Договорът му с "белите" е за сезон и половина.

Достанич остава без победа срещу ЦСКА
Достанич остава без победа срещу ЦСКА

Роденият в Германия футболист е играл още за Ноа, Динамо (Берлин) и втория състав на Динамо (Дрезден) в своята кариера. Малембана има 8 изиграни двубоя за националния тим на Мозамбик.

В Славия се завръща Владимир Медвед. Крилото от Беларус изигра 6 мача за столичани през миналата есен. Договорът му е за 2.5 години.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

  • 23 фев 2026 | 15:41
  • 7743
  • 32
Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

  • 23 фев 2026 | 15:24
  • 679
  • 0
Янтра се раздели с нападател

Янтра се раздели с нападател

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 1638
  • 1
Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец с интерес към крило от Швеция

  • 23 фев 2026 | 15:03
  • 4026
  • 4
Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Започва новият сезон на inbet Първа Лига

  • 23 фев 2026 | 14:49
  • 998
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 4730
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:55
  • 54916
  • 403
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 33354
  • 68
Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

  • 23 фев 2026 | 20:19
  • 1365
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 22830
  • 20
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 30815
  • 17
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 7543
  • 10