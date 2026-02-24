Официално: Локомотив (Пловдив) привлече Георги Чорбаджийски

Локомотив (Пловдив) официално обяви привличането на Георги Чорбаджийски. Атакуващият халф пристига на “Лаута” под наем от ЦСКА до края на сезона. 21-годишният футболист е юноша на “червените”, като има срещи за националните отбори на България до 19, 20 и 21 години.

Ето какво пишат от Локомотив:

ПФК Локомотив Пловдив привлече под наем Георги Чорбаджийски. Полузащитникът ще бъде преотстъпен от ЦСКА до края на сезон 2025/2026.

Георги Чорбаджийски е роден на 28.08.2004 г. в София. Юноша е на "армейците", като се е състезавал за първия и втория тим на ЦСКА. Има записани срещи за националните отбори на България при U19, U20 и U21.

ПФК Локомотив желае успех на Георги Чорбаджийски с екипа на “черно-белите”!