Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев бързо „изписа“ едно от зимните си попълнения. Става въпрос за хърватския десен бек Иван Лагунджич, съобщава „Тема Спорт“. Той започна сред 11-те в първите два пролетни двубоя – с Лудогорец (1:3) и Спартак Вн (2:2). На „Коритото“ бе сменен в края на първото полувреме, което беше ясен знак, че Генчев не е доволен от представянето му.

От 26-годишния бранител се очакваше много повече на база неговата визитка, както и да замени Патрик-Габриел Галчев. Засега това не се получава и постепенно Лагунджич се превърна в трети избор за поста след Реян Даскалов и Красимир Милошев, които дори не са крайни защитници.

В последните 4 мача хърватинът не помириса терена, седейки на пейката, а Станислав Генчев заяви, че това е треньорско решение.