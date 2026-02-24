Популярни
  Sportal.bg
  Лудогорец
  Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 14767
  • 64

Лудогорец съобщи истинска бомба в последния ден на трансферния прозорец в България. “Орлите” обявиха привличането на Алберто Салидо от Берое. Трансферът е изненадващ, тъй като до последно се смяташе, че Вълшебния мустак ще премина в ЦСКА 1948. Финансовият благодетел на “червените” Цветомир Найденов загатна за привличането на испанеца още преди няколко дни, а в неделя футболистът се сбогува с феновете и съотборниците си в Берое.

Лудогорец обаче явно се е включил в последния момент в борбата за подписа на Салидо и е успял да го договори. Нападателят беше дълго време желан и от Левски, но “сините” не стигнаха до споразумение със “заралии”. Любопитното е, че Салидо ще има за конкуренция един от най-добрите футболисти на "орлите" - Петър Станич, за титулярното място за позицията зад нападателя.

ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак
ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо. Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове. Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от efbet Лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

„Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

Това е Алберто Салидо

2018/19 – Атлетико Мадрид Б – 4 мача, 0 гола

2019/20 – Атлетико Мадрид Б – 6 мача, 1 гол

2019/20 – Аренас Клуб (наем) – 6 мача, 1 гол

2020/21 – Кордоба (наем) – 2 мача, 0 гола

2020/21 – Майорка Б (наем) – 6 мача, 0 гола

2021/22 – Лас Росас – 36 мача, 10 гола

2022/23 – Леганес Б – 27 мача, 4 гола

2023/24 – Монтихо – 19 мача, 6 гола

2023/24 – Ла Унион Атлетико – 14 мача, 4 гола

2024/25 – Берое – 33 мача, 12 гола

2025/26 – Берое – 13 мача, 8 гола

Общо: 166 мача, 46 гола

