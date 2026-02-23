Популярни
  Интер
  2. Интер
  Димарко: Първата ни мисъл ще е да направим обрата възможно най-скоро

Димарко: Първата ни мисъл ще е да направим обрата възможно най-скоро

  • 23 фев 2026 | 17:34
  • 565
  • 0

Халф-бекът на Интер Федерико Димарко обсъди какъв е планът на тима за обрат на общия резултат в утрешния домакински реванш срещу Бодьо/Глимт след загубата с 1:3 в първия мач от плейофите на Шампионската лига.

Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители
Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители

“Разбира се, че ще подходим доста атакуващо. Все пак изоставаме с два гола. Трябва да внимаваме с техните контраатаки, които бяха смъртоносни в други мачове в ШЛ през този сезон. Преди всичко, трябва да мислим за това да вкараме, след което ще видим как ще потръгне мачът. Първата ни мисъл ще бъде да осъществим обрата възможно най-скоро. Кристиан Киву ми е дал доста съвети от началото на сезона. Трябва да се опитаме да направим обрат, все пак сме Интер. Необходимо е да изиграем този мач така, както други в ШЛ през последните години. Същото важи и за националния тим, с който пропуснахме последните два Мондиала, така че сме длъжни да се опитаме да се класираме”, коментира на пресконференцията си преди мача Димарко, който добави пред “Скай Спорт”, че се надява както на триумф със Скудетото, така и на участие на Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

