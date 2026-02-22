Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Серия А
  3. Интер задмина Арсенал по голове след корнери, а Киву постави рекорд

Интер задмина Арсенал по голове след корнери, а Киву постави рекорд

  • 22 фев 2026 | 20:12
  • 962
  • 1

С двата си гола от корнери за победата с 2:0 над Лече, Интер вече е номер 1 по голове от корнери сред всички отбори от петте водещи първенства в Европа, показва справка на CBS Sports.

Два ъглови удара донесоха седма поредна победа на Интер
Два ъглови удара донесоха седма поредна победа на Интер

От началото на сезона Интер има общо 15 гола от ъглови удари в 26 мача в Серия "А". Така “нерадзурите” задминаха в това отношение Арсенал, който е с 14 подобни попадения в 27 срещи в Премиър лийг или само с едно повече от градския си съперник Тотнъм. Топ 5 се допълва от водещите два отбора в Бундеслига - Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд), които са се разписвали по 11 пъти от корнери в своите 23 двубоя.

Междувременно, Кристиан Киву стана треньорът на Интер с най-много спечелени точки след първите си 26 шампионатни мача начело на отбора, пише "Гадзета дело спорт". Миланският гранд има 64 пункта след 21 победи, едно равенство и четири загуби. Така румънският специалист подобри предишното върхово постижение от 63 точки, което принадлежеше на Джовани Инверници от периода 1970-71 година.

Снимки: Gettyimages

