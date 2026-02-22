Интер задмина Арсенал по голове след корнери, а Киву постави рекорд

С двата си гола от корнери за победата с 2:0 над Лече, Интер вече е номер 1 по голове от корнери сред всички отбори от петте водещи първенства в Европа, показва справка на CBS Sports.

От началото на сезона Интер има общо 15 гола от ъглови удари в 26 мача в Серия "А". Така “нерадзурите” задминаха в това отношение Арсенал, който е с 14 подобни попадения в 27 срещи в Премиър лийг или само с едно повече от градския си съперник Тотнъм. Топ 5 се допълва от водещите два отбора в Бундеслига - Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд), които са се разписвали по 11 пъти от корнери в своите 23 двубоя.

Междувременно, Кристиан Киву стана треньорът на Интер с най-много спечелени точки след първите си 26 шампионатни мача начело на отбора, пише "Гадзета дело спорт". Миланският гранд има 64 пункта след 21 победи, едно равенство и четири загуби. Така румънският специалист подобри предишното върхово постижение от 63 точки, което принадлежеше на Джовани Инверници от периода 1970-71 година.

