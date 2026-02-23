Аканжи с критики към Сити

Мануел Аканжи, който играе в Интер под наем от Манчестър Сити, се утвърди като ключов играч в отбора на Кристиан Киву. С 24 участия в Серия А и 9 от 9 възможни в Шампионската лига, приносът му към „нерадзурите“ е безспорен, като дори е записал и две асистенции.

В разговор с швейцарската обществена телевизия SRF, Аканжи разказа за престоя си в Италия, предстоящото Световно първенство, както и за обстоятелствата около преминаването му в Милано. 30-годишният централен защитник разкри, че трансферът му е бил финализиран в последния момент от летния трансферен прозорец, процес, който му е причинил силен стрес.

В този контекст той коментира общото отношение на клубовете към футболистите, изразявайки недоволство, което отразява съвременната реалност на спорта.

„Сити изведнъж се оказа с шестима централни защитници в добра форма. Когато разбрах, че няма да получавам достатъчно игрово време в началото на сезона, започнах да търся алтернативи заедно с моя агент“, заяви той първоначално.

След това той направи остър коментар: „Клубовете обикновено изискват лоялност от играчите, но не винаги я предлагат самите те. Ето защо, като играч, понякога трябва да взимаш егоистични решения, които не винаги се разбират от външния свят.“

Аканжи говори и за начина, по който един спортист се справя с трансфер в последния момент, подчертавайки централната роля на семейството си. „Съпругата ми и децата ми са в центъра на всичко. За щастие, бяхме обсъдили това подробно предварително“, обясни той, подчертавайки значението на партньорката си: „Разбира се, ролята на съпругите е подценена. Нищо от това нямаше да е възможно без жена ми. Нейното ежедневие е по-стресиращо от моето, особено на психологическо ниво.“