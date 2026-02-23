Популярни
  Интер
  2. Интер
  Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители

Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители

  • 23 фев 2026 | 16:27
  • 872
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву призна, че отборът му не е играл на необходимото ниво при загубата с 1:3 от Бодьо/Глимт в плейофите на Шампионската лига. Той също така изрази надежда, че “нерадзурите” ще успят да направят обрат в общия резултат като домакини и да продължат напред в турнира.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

“Предварително знаехме, че нямаше да ни е лесно срещу Бодьо. Трябваше да се адаптираме възможно най-добре, но, за съжаление, не успяхме да го направим. Въпреки това знаехме техните силни страни, както и добрите неща, които направихме в предишните мачове. Не бяхме на необходимото ниво в определени моменти, в които изпуснахме нещата. Да се надяваме, че това няма да се повтори утре. Отсъствието на Лаутаро Мартинес? Имаме много лидери и са го показали от началото на сезона. Мнозина знаят, че техният принос е ключов. Надяваме се да продължим да градим върху тези основи. Тези момчета имат убеждения и го показаха през последните три месеца. Загубихме, но това не навреди на нашата увереност, нито на работната етика, с която тимът трябва да продължи напред. Един загубен мач не променя нещата. Важното е винаги да даваме всичко от себе си, мач след мач. Знаем какво е необходимо да направим. Трябва да излезем на терена, знаейки, че можем да обърнем подобен резултат, но и да бъдем наясно, че няма да е лесно. Не бива да губим нашите баланс и увереност. Нужно е да се справяме със ситуациите по най-добрия възможен начин.

Няма нищо срамно във футбола. Това е работата на клуба и отбора от двете страни. Не бива да ни е срам, че загубихме от тим от град с 50 хиляди жители. Имаме голям респект към постигнатото от Бодьо. Уважаваме съперниците ни и ги поздравяваме за цялата им добра работа напоследък. Те показаха, че, когато имаш подходящите идеи, можеш да направиш правилното нещо. Ние обаче не сме засрамени. Аз бях от тези хора, които не слушаха треньора нито преди мача, нито на почивката, нито след неговия край. Аз разчитах на моите собствени мисли и характер, като повече се притеснявах за това да бъда на ниво за съотборниците около мен. Може би ако бях слушал съветите на треньорите, щях да имам по-добра кариера, но тъй като бях упорит, винаги си мислех само за мен и съотборниците ми. Един мач винаги се подготвя по такъв начин от началото: с яснота, спокойствие и осъзнатост кои сме и на какво сме способни”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

