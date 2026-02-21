Съставите на Лече и Интер

Популярни
  21 фев 2026
  • 136
  • 0
Лече приема Интер в среща от 26-ия кръг на Серия А. Домакините спечелиха последните си два мача и излязоха от зоната на изпадащите. “Нерадзурите” са в серия от шест поредни победи в първенството. През седмицата обаче те допуснаха загуба с 1:3 при гостуването си на Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Двата отбора играха преди около пет седмици и Интер спечели с 1:0.

След тежката контузия на Лаутаро Мартинес Кристиан Киву ще трябва да разчита на Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспизито, като двамата започват като титуляри. Хакан Чалханоолу и Николо Барела са наказани и техните места са заети от Давиде Фратези и Петър Сучич. Федерико Димарко се завръща в тима, след като получи почивка през седмицата.

