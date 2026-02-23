Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

В четвъртък за Лудогорец предстои изключително важен мач в Унгария от Лига Европа срещу Ференцварош. За българския шампион това ще бъде пето гостуване в Будапеща срещу този съперник. От досегашните четири срещи разградчани имат само една победа.

Успехът бе постигнат под ръководството на Станислав Генчев, който в момента води Локомотив (София). Той се съгласи да си припомни паметния успех с 3:0.

„Един от най-приятните моменти в моята треньорска кариера. Изключително добра игра и победа с изразителен резултат, при положение че два месеца по-рано Ференцварош ни беше отстранил от Шампионската лига. Всички очакваха да ни победят. Ние поведохме с 2:0, след което ни изгониха човек. И с десет души отбелязахме трети гол. Това показва, че освен изключително класни футболисти, в отбора имаше и характер – играчи, които знаеха как да реагират. Истински късметлия съм, че точно в този момент бях треньор на тези момчета. Един от най-приятните ми спомени“, заяви Генчев.

Големият герой в този мач беше бразилският краен защитник Рафаел Форстър, който реализира два гола.

„Рядко се случва защитник да вкара два пъти, и то в такъв двубой. Преди седмици отново се завъртя клипът с неговия гол от пряк свободен удар и моята реакция – хванах се за главата. Не очаквах да реализира от такава дистанция. Но колкото и пъти да го гледам, няма да ми омръзне. Много приятен спомен“, допълни наставникът.

Генчев коментира и настоящата ситуация преди реванша

„Със сигурност този отбор на Ференцварош е по-силен от тима, срещу който ние играхме тогава. Те израснаха много и е нормално да постигат добри резултати. Но виждам, че Лудогорец се стабилизира значително през последните месеци след идването на новия треньор – както в защита, така и в атака. Не мисля, че можем да очакваме убедителен резултат за Ференцварош. По-скоро мачът ще бъде оспорван. Възможно е дори Лудогорец да продължи напред, тъй като има аванс от първата среща. Предимството от един гол не е голямо, но все пак е предимство. Нека пожелаем успех на Лудогорец, защото те представляват България“, завърши той.