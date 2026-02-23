Популярни
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5120
  • 3

Лудогорец се разделя с нападателя Матиас Тисера. Футболистът преминава в аржентинския клуб Институто. Местното радио Cadena 3 съобщава, че договорът ще бъде подписан в следващите дни, след като Тисера премине задължителните медицински прегледи.

През миналата година разградчани изпратиха нападателя под наем в родината му, където той игра за Уракан. В този период Тисера отбеляза два гола в 20 мача. В началото на 2026 година той се завърна в Лудогорец, но не записа участие в официални срещи за първия отбор.

