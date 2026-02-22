Рома се възползва от грешките на преките конкуренти и писа "тройка" на Кремонезе

Рома записа успех с класическото 3:0 срещу тима на Кремонезе в среща от 26ия кръг на италианската Серия А и направи много важна крачка към класирането си за Шампионската лига през идния сезон. С победата "вълците" се изравниха по точки с шампиона Наполи и имат четири пункта преднина спрямо петия Ювентус.

"Кремавите" от своя страна вече са опасно близо до тройката на дъното и имат само три точки пред първия под чертата Фиорентина.

Разбира се, огромна роля за положителното развитие на ситуация с Рома имаха грешките на перките конкуренти, като още вчера Ювентус допусна загуба с 0:2 от Комо у дома.

По-рано днес пък шампионът Наполи записа поражение с 1:2 при визитата си на Аталанта.

Междувременно Милан се спъна срещу Парма и загуби насред "Сан Сиро" с 0:1, което в известен смисъл окончателно уби надеждата на "росонерите" за Скудетото и като че ли оттук нататък ще се борят да запазят мястото си в топ 4.

Донийл Мален бе най-активен в първите минути, но не успя да открие още в петата минута, като бе париран. В средата на първата част Себастиано Луперто едва не си отбеляза автогол в опит да изчисти центриране на Браян Сарагоса. Минута по-късно Ману Коне стреля в тялото на съотборника си Даниеле Гиларди. В 34-ата пък Емил Аудеро улови изстрел от пряк свободен удар на Лоренцо Пелегрини. 60 секунди след фала на Пелегрини, Джанлука Манчини разтресе напречната греда.



„Вълците“ поведоха на „тигрите“ с гол на Брайън Кристанте. В своя мач №350 за Рома Кристанте отбеляза с глава от трудна позиция, засичайки центриране от корнер на Пелегрини.

В 76-ата минута Рома на практика сложи точка на спора с „цигуларите“ от Кремона. Нов корнер помогна на столичани за втори гол. Нийл Ел Айнауи центрира полувисоко, Кристанте отклони, а Еван Ндика вкара в мрежата на Аудеро

В сетните минути от мача Джейми Варди, появил се от пейката, не успя да настигне извеждащ пас и Миле Свилар го изпревари.

Остана време и за трети гол от страна на Рома. Вкара го юношата на тима Николо Пизили, който също се появи от пейката, и с удар от близко разстояние вкара в далечния ъгъл. Топката дойде на пътя на халфа след неуспешна акция на Мален.

Продължението на „Олимпико“ можеше да донесе и четвърти гол за Рома, втори за Пизили. Шпагат на халфа, завършил с удар с топката, излезе в аут.