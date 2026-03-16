Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри изглежда окончателно хвърли кърпата и се предаде в битката за Скудетото след загубата с 0:1 от Лацио в неделя. Той заяви, че в клуба трябва да са реалисти, че това е твърде висока цел на този етап. Специалистът припомни, че поставената цел пред тима никога не е била титлата, а класиране за Шампионската лига.

„Знаехме трудностите на този мач, тъй като феновете се завръщаха на стадиона и той беше много важен за Лацио. Първото им полувреме беше много силно, трябваше да бъдем малко по-организирани и да правим по-малко грешки. Те тичаха много и отпаднаха физически след почивката. Ние вдигнахме интензивността и се хвърлихме в атака, но не успяхме да го материализираме с гол. Такъв е футболът“, започна Алегри.

След това той коментира и битката за Скудетото.

„Това, което задължително трябва да направим сега, е да натиснем бутона за рестарт. Хората говореха за Скудетото след победата над Интер, но в живота трябва да сме реалисти. Трябва да помним, че целта е класиране за Шампионската лига, в противен случай рискуваме да разрушим всичко, което сме изградили през последните шест месеца“, допълни специалистът.

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Напрежение възникна и когато Алегри смени Рафаел Леао в 68-ата минута, като португалският национал реагира гневно на изваждането си от игра.

„Леао беше малко ядосан, защото имаше ситуации, в които можеше да получи по-добри пасове, така че беше малко гневен, но тези неща се случват по време на мач. Всички момчета искаха да победят, най-вече за да се откъснем от преследвачите, защото Ювентус вече е само на седем точки зад нас. Сезонът е все още дълъг, трябва да останем концентрирани и да се справим по-добре в ситуациите, в които сгрешихме през първото полувреме“, каза още наставникът.

Треньорът обаче не се съгласи с твърденията, че Милан е бил твърде пасивен и се е прибрал в защита през първото полувреме.

„Мисля, че направихме твърде много технически грешки през първото полувреме и допуснахме твърде много контраатаки. Дори преди гола имахме още няколко ситуации, в които всички бяхме пред топката и имахме огромни пространства зад гърба си. Не трябва да допускаме такива голове. След почивката вдигнахме оборотите и имахме много благоприятни ситуации, но не успяхме да ги оползотворим. Не че сме чакали Лацио, мисля, че тази вечер допуснахме повече контраатаки, отколкото през целия останал сезон. Ако загубиш топката в противниковата половина, или я печелиш обратно веднага, или те хващат на контраатака, няма друг изход от тази ситуация. Загубихме много единоборства през първото полувреме, като например това между Де Винтер и Малдини, така че когато влизаш твърде меко в тези единоборства, разбира се, че ще загубиш топката. След почивката бяхме много по-твърди в тези единоборства и затова държахме Лацио притиснат в тяхната половина. Трудно е да се обясни защо бяха меки в тези единоборства, защото момчетата се подготвиха добре и знаеха важността на мача. Мисля, че като цяло направихме твърде много грешки. Приехме да играем човек за човек с тях тази вечер и често това не работеше, оставяйки Де Винтер сам срещу Малдини“, завърши Алегри.

Снимки: Gettyimages