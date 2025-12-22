Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала е отказал на Бока Хуниорс

Дибала е отказал на Бока Хуниорс

  • 22 дек 2025 | 07:26
  • 87
  • 0
Дибала е отказал на Бока Хуниорс

Пауло Дибала навлиза в заключителния етап от своята кариера и всичко сочи, че „Ла Хоя“ ще окачи бутонките в родната си Аржентина. Според информация на аржентинската медия TyC Sports обаче, това завръщане ще трябва да почака. Футболистът на АС Рома е отхвърлил оферта от Бока Хуниорс за присъединяване към отбора през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Намерението на нападателя е да изпълни договора си с клуба от италианската столица, който изтича през юни следващата година. След като контрактът му с Рома приключи, Бока отново ще се опита да си осигури подписа му, като се очаква тогава Дибала да е склонен да се завърне в родината си.

Подобно нещо заяви и тъщата на играча Катрин Фулоп: „Ако се случи, ще бъде през юни. Не сега. Ориана (партньорката на Дибала) ще става майка през март, а аз имам билет за Рим през януари“.

Дибала пристига в европейския футбол през сезон 2012/13 с трансфер в Палермо, без да е дебютирал в аржентинската Примера дивисион. Той идва от Институто, клуб, който тогава се състезава във втора дивизия. От пристигането си в Европа той се утвърди като един от най-талантливите футболисти в Калчото през последното десетилетие, а сега, на 32 години, изглежда решен да сбъдне мечтата си да облече фланелката на клуба, чийто фен неведнъж е заявявал, че е.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

  • 22 дек 2025 | 00:24
  • 1209
  • 0
Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

  • 22 дек 2025 | 00:00
  • 1130
  • 0
Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

  • 21 дек 2025 | 23:49
  • 941
  • 0
Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

  • 21 дек 2025 | 23:26
  • 3237
  • 1
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 7686
  • 1
Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

  • 21 дек 2025 | 22:29
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 31014
  • 808
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 27954
  • 86
Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

  • 22 дек 2025 | 07:02
  • 622
  • 0
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 18401
  • 16
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 7686
  • 1
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 24636
  • 45