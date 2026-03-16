Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 424
  • 0

Тази неделя в Мексико Сити бе поставен световен рекорд за най-голям футболен клас, който провежда занимание с топка. Това се случи, след като 9500 участници изпълниха площад „Сокало“ в столицата, а тренировката бе част от проявите посветени на мача на откриването на Световното първенство през юни. Главният площад на града се превърна в огромно тренировъчно игрище, където участниците се забавляваха с футболни упражнения под ръководството на инструктори.

А Алфредо Ариста Руеда от Книгата на рекордите на Гинес потвърди рекорда по време на събитието. Организаторите заявиха, че посещаемостта надминала предишния рекорд на Гинес, поставен в Сиатъл през юни 2025 година, когато футболен клас събра 1038 участници. Мексико беше домакин и на Световното първенство през 1970 и 1986 години, когато Бразилия и Аржентина спечелиха трофея. Мондиал 2026 се открива на 11 юни със срещата Мексико – Южна Африка.

Следвай ни:

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

Водещи Новини

