  2. Милан
  3. Бонучи посочи най-великия треньор, с когото е работил

Бонучи посочи най-великия треньор, с когото е работил

  • 21 фев 2026 | 14:26
  • 541
  • 0

Бившият италиански национал Леонардо Бонучи се изказа ласкаво за старши треньора на Милан Масимилиано Алегри, описвайки някогашния си наставник в Ювентус като най-великия, под чието ръководство е работил. Европейският шампион от 2021 година, който имаше кратък и до голяма степен труден период при “росонерите” по-рано в кариерата си, беше попитан в интервю за Cronache di Spogliatoio за треньорите, които са го оформили, а думите му за тосканския специалист бяха недвусмислени.

„По отношение на интуицията, Алегри беше най-великият треньор, който някога съм имал. Понякога вземаше решения, които изглеждаха абсурдни, но те даваха резултати. Да бъдеш треньор ти позволява да видиш пълната картина. В този смисъл Макс е майстор, феномен. Той никога не говори негативно. Оплаквания? Никога. Знае как да постави футболистите в най-добрите възможни условия“, коментира 38-годишният Бонучи.

Бившият защитник изрази мнението си за друга фигура със силни връзки с Милан - Дженаро Гатузо, който го тренираше по време на престоя му в миланския гранд. Бонучи си спомни период на трудности и отдаде заслуга за директния подход на бившия халф, който му е помогнал да преоткрие най-добрата си форма. „Когато имах щастието той да ми бъде треньор в Милано, преминавахме през труден период. Той ми каза: „Лео, когато преминаваш през труден период, трябва да опростиш нещата.“ И така, точно това направихме - 4-3-3, нищо сложно. Той ни даде увереност“, сподели легендата на Ювентус.

Снимки: Gettyimages

