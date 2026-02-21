Популярни
  Треньорът на Лион съжалява, че не е имал повече време начело на Милан

Треньорът на Лион съжалява, че не е имал повече време начело на Милан

  • 21 фев 2026 | 17:05
  • 317
  • 0
Португалският треньор Пауло Фонсека, който изведе настоящия си отбор Лион до 13 поредни победи във всички турнири, заяви, че се е наслаждавал по време на престоя си в Милан, но чувства, че е заслужавал повече време, за да промени нещата на „Сан Сиро“. Той бе назначен от Милан на мястото на Стефано Пиоли през лятото на 2024-та, но беше уволнен след последния мач за годината срещу Рома. Когато специалистът напусна миланския гранд, той беше осми в класирането с 27 точки.

„Заслужавах повече време. Милан е невероятен клуб и много ми хареса. Наистина съжалявам, че нямах достатъчно време - тяхното предложение беше да променят играта към по-експанзивен стил. Да промениш нещо, което е било действащо толкова години, не е лесно. Нужно е време, особено в Италия, където е още по-трудно, почти невъзможно. Направихме невероятни мачове, играехме наистина добър футбол. Трябваше да бъдем по-постоянни, вярно е, но да промениш нещо в Италия е наистина трудно“, “, коментира Фонсека пред изданието The Athletic.

Той беше заменен начело на Милан от сънародника си Сержио Консейсао, но тимът така и не успя да се класира за европейските клубни турнири и загуби финала за Купата на Италия срещу Болоня. Фонсека, който преди това беше водил и състава на Рома в Серия "А", смята, че опитът му в това първенство го е накарал да се развие като треньор. „Сега съм по-добър в защита, защото научих много в Италия“, каза португалецът по отношение на отличните си резултати с Лион наподледък.

Снимки: Gettyimages

