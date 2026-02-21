Алегри: Трябват ни 12 победи в 13 мача, за да успеем да минем Интер

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри отказа да продължи полемиката около равенството 1:1 с Комо, заради която ще бъде наказан за домакинството на Парма. Той също така посочи какво е нужно на неговия тим, за да успее да изпревари Интер в битката за титлата в Серия "А".

Официално: Алегри получи наказание, а Фабрегас беше пощаден

“Много е важно да оставим полемиката от мача с Комо зад гърба си, защото мачовете стават с все по-голямо значение. Остават ни 13 срещи или 39 точки за печелене. Надяваме се да вземем възможно най-много от тях. Няма смисъл да говорим за случилото се. Нека се фокусираме върху утрешния мач, защото Парма се справят добре. Те са доста добър тим в защита, както и при статичните положения. Ще трябва да изиграем много организиран и компактен мач. Всичко е наред с контузиите, включително и Страхиня Павлович, за когото се опасявахме, че можеше да е със счупена кост. Въпреки че не е в чудесно състояние, той е на разположение. Всички останали са добре. Кристиан Пулишич и Рафаел Леао са по-добре, особено първият. Що се отнася до Лука Модрич, да се надяваме, че ще продължава така до самия край. Той е изключителен футболист. Нямам думи, с които да го опиша, и ставам малко емоционален, когато говоря за него. Подобни шампиони са пример за всички.

Сезонът е все още дълъг и остават 13 кръга. Трябва да си вършим работата, започвайки с победа над Парма. Разочарован съм, че няма да бъда на пейката утре. Няма да коментирам или кажа нещо, така че нека продължим напред. Предстоящите две срещи са важни за нас. Същото важи за дербито и останалите мачове, докато постигнем целта си. Интер са в много силна серия и с 13 оставащи мача, при средно две точки на двубой, ще съберат над 90 точки. Така че за да стигнем от 54 до 90 пункта, трябва да спечелим 36 точки, т.е. 12 точки и една загуба. Ако Интер се дънят, а ние не успяваме да се възползваме от грешките им, това е наша отговорност. Въпреки това Интер е явният фаворит за Скудетото. Как можем да преобърнем надпреварата в наша полза? Има само едно решение: серия от победи и в същото време конкурентът да направи поредица от ремита (смее се - б.р.). Защо все още не съм сигурен в мястото ни в Шампионската лига? Защото остават още много двубои. Тепърва имаме четири преки сблъсъка с Наполи, Аталанта, Ювентус и Интер. Затова нека не привличаме внимание.

Съдийството? Не може да се използват телевизионни доказателства за определени ситуации и това продължава да е така. Ако тези неща се приемат като възможности, можем да направим прогрес, но ако ги пропускаме и не ги виждаме като шансове за развитие, ще си останем на едно и също ниво завинаги. Така че трябва да се поучаваме от грешките. Какви иновации предлагам? Трудно е да се каже спонтанно какво трябва да се направи. Винаги съм го казвал и повтарям, че, когато става въпрос за обективност, необходимо е да се избягва допускането на грешки. Когато има субективност, винаги ще има решения, които могат да удовлетворят един човек, а друг да разочароват. По отношение на ВАР и т.н. много неща могат да се подобрят”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

