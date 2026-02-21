Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Брюж
  3. Милан се приближава до голмайстора на Брюж

  • 21 фев 2026 | 04:29
  • 168
  • 0
Милан се приближава до голмайстора на Брюж

Ръководството на Милан работи активно по лятната селекция. Според информации от Белгия, нападателят на Брюж Николо Тресолди, се е превърнал в една от основните трансферни цели на "росонерите".

Спортният директор на Милан Игли Таре и изпълнителният директор Джорджо Фурлани следят младия нападател от известно време. Ситуацията вече е напреднала до етап, в който са предприети конкретни стъпки за осъществяване на сделката.

От Милан вече са говорили с представители на Тресолди и вярват, че това може да им осигури предимство през лятото, когато германецът със сигурност ще има много опции пред себе си.

Самият Тресолди е твърдо решен да премине на „Сан Сиро“. Проектът на Масимилиано Алегри и притегателната сила на един от най-емблематичните стадиони в Европа са го убедили да постави Милан начело в списъка си с желани дестинации.

Снимки: Imago

