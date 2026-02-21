Популярни
Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  Ето какво е положението в Бистрица 24 часа преди ЦСКА 1948 - Левски (видео)

Ето какво е положението в Бистрица 24 часа преди ЦСКА 1948 - Левски (видео)

  21 фев 2026 | 16:07
  • 3260
  • 12

ЦСКА 1948 чака да спре снега и след това ще започне да чисти терена в Бистрица, където утре, по програма, трябва да се изиграе мач от първенството с Левски.

Към момента игрището е покрито с около 30 сантиметра сняг, духа вятър, а и температурите са под нула градуса, което прави почистването му доста трудно. Още повече, че то няма отопление, за да подпомогне работата по привеждането му в добро състояние, провери на място Sportal.bg.

“Червените” ще опитат да го приведат в приличен вид, но почти сигурно двубоят ще бъде отложен. Съществува вероятност той да се играе в понеделник.

Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

Шефове на ЦСКА, тарторът на сектор "Г" и юноши на "червените" изринаха снега на "Васил Левски" (видео)

Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

Акис Вавалис: Една победа ще промени всичко

Отложиха мач от Втора лига за неопределено време

Ясен Петров: Тази победа е за хората, които почистиха терена

11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

