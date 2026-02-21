Ето какво е положението в Бистрица 24 часа преди ЦСКА 1948 - Левски (видео)

ЦСКА 1948 чака да спре снега и след това ще започне да чисти терена в Бистрица, където утре, по програма, трябва да се изиграе мач от първенството с Левски.

Към момента игрището е покрито с около 30 сантиметра сняг, духа вятър, а и температурите са под нула градуса, което прави почистването му доста трудно. Още повече, че то няма отопление, за да подпомогне работата по привеждането му в добро състояние, провери на място Sportal.bg.

“Червените” ще опитат да го приведат в приличен вид, но почти сигурно двубоят ще бъде отложен. Съществува вероятност той да се играе в понеделник.