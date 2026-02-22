Левски с новия в Бистрица (групата на "сините")

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 22-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. В нея попадна и последното ново попълнение Стипе Вуликич.



Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица е в неделя, 22 февруари от 16:45 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.