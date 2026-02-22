Цветомир Найденов загатна за любопитен трансфер на звезда от елита

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново е активен в социалните мрежи. След като дълго време не бе публикувал нищо във “Фейсбук”, днес той пусна пост, намейквайки за любопитен трансфер при “червените”.

Бизнесменът публикува снимка на фен на ЦСКА 1948, който оприличава на звездата на Берое - Алберто Салидо, придружена с “очаквайте скоро” и няколко емотикона.

До настоящия момент Салидо се е отчел с 10 гола в първенството и бе спряган за трансфер в няколко родни клуба. Явно обаче ЦСКА 1948 е с едни гърди напред пред конкурентите си или поне така мисли спонсорът на “червените” Цветомир Найденов.