Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 21425
  • 27
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

Утрешният двубой между ЦСКА 1948 и Левски от 22-рия кръг на efbet Лига няма да се състои, научи Sportal.bg. Причината е в тежкия терен на Бистрица, който е предпоставка за сериозни контузии на играчите.

Иначе снежната покривка на стадион "Витоша" е около 15-20 сантиметра и принципно може да бъде изчистена, но снегът е мокър и тревното покритие ще се превърне в замръзнало блато, тъй като се очаква температурата през нощта да падне доста под нулата.

Така, след съгласието и на ЦСКА 1948, и на Левски този двубой, който е един от възловите в битката за титлата, ще бъде отложен от БФС за друга дата. Най-вероятно той ще се проведе през март.

Под сериозен въпрос е и още един утрешен сблъсък от първенството. Става въпрос за срещата между Локомотив (София) и Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

  • 21 фев 2026 | 09:22
  • 785
  • 3
В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

  • 21 фев 2026 | 09:11
  • 16900
  • 19
Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

  • 21 фев 2026 | 08:15
  • 1609
  • 3
Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

  • 21 фев 2026 | 08:02
  • 1383
  • 0
Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

  • 21 фев 2026 | 08:00
  • 4101
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 12570
  • 82
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

  • 21 фев 2026 | 14:14
  • 5672
  • 1
Втора лига на живо: два гола в Сандански

Втора лига на живо: два гола в Сандански

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 935
  • 0
Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

  • 21 фев 2026 | 14:22
  • 15036
  • 27
11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

  • 21 фев 2026 | 13:50
  • 3390
  • 2
ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

  • 21 фев 2026 | 14:05
  • 3402
  • 1