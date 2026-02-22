Отложиха още един мач на Югоизток

Атлетик (Куклен) и Локомотив II (Пловдив) няма да играят днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещата от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига се отлага, като допълнително ще се определи нова дата за провеждането й. Въпросният двубой е шестият непроведен от кръга.

Пропаднаха пет мача от Югоизточната Трета лига

Югоизточна Трета лига – XХI кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Родопа (Смолян) - Созопол (Созопол) 0:1

Несебър (Несебър) - Димитровград (Димитровград) 5:0

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) отложен

Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас) отложен

Гигант (Съединение) - ОФК Хасково (Хасково) отложен

Марица (Милево) - Секирово (Раковски) отложен отложен

Левски (Карлово) - СФК Раковски (Раковски) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) отложен

Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград)

Марица (Пловдив) – почива