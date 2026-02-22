Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Югоизточна Трета лига
  3. Отложиха още един мач на Югоизток

Отложиха още един мач на Югоизток

  • 22 фев 2026 | 10:33
  • 778
  • 0
Отложиха още един мач на Югоизток

Атлетик (Куклен) и Локомотив II (Пловдив) няма да играят днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещата от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига се отлага, като допълнително ще се определи нова дата за провеждането й. Въпросният двубой е шестият непроведен от кръга.

Пропаднаха пет мача от Югоизточната Трета лига
Пропаднаха пет мача от Югоизточната Трета лига

Югоизточна Трета лига – XХI кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Родопа (Смолян) - Созопол (Созопол)   0:1

Несебър (Несебър) - Димитровград (Димитровград)   5:0

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) отложен

Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас) отложен

Гигант (Съединение) - ОФК Хасково (Хасково) отложен

Марица (Милево) - Секирово (Раковски) отложен отложен

Левски (Карлово) - СФК Раковски (Раковски) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) отложен

Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград)

Марица (Пловдив) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен се раздели с французин

Вихрен се раздели с французин

  • 22 фев 2026 | 09:41
  • 1016
  • 0
Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 08:00
  • 18078
  • 38
Здрав сблъсък под Аязмото

Здрав сблъсък под Аязмото

  • 22 фев 2026 | 07:37
  • 3658
  • 6
Петров титуляр при загуба от ПСВ

Петров титуляр при загуба от ПСВ

  • 21 фев 2026 | 21:52
  • 1868
  • 0
Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

  • 21 фев 2026 | 20:23
  • 4159
  • 15
Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

  • 21 фев 2026 | 20:00
  • 3336
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10069
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6774
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8076
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14203
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5375
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2487
  • 2