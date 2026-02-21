Пропаднаха пет мача от Югоизточната Трета лига

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Югоизточна Трета лига
  • 21 фев 2026 | 11:07
  • 921
  • 0
Пет двубоя от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига няма да се изиграят днес, както е по първоначалната програма. Срещите трябваше да започнат в 14:00 часа, но лошите атмосферни условия не позволяват провеждането им. Ще се играят само мачовете в Несебър и Смолян. Насрочените за утре двубои в Пловдив и Куклен ще се проведат.

Югоизточна Трета лига – XХI кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Родопа (Смолян) - Созопол (Созопол)

Несебър (Несебър) - Димитровград (Димитровград)

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) отложен

Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас) отложен

Гигант (Съединение) - ОФК Хасково (Хасково) отложен

Марица (Милево) - Секирово (Раковски) отложен

Левски (Карлово) - СФК Раковски (Раковски) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград)

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив)

Марица (Пловдив) – почива

