Летящ старт за Несебър

В Несебър, едноименния тим започна втория полусезон с разгром – 5:0 над отбора на Димитровград. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още можеха да вкарат футболистите на лидера. Те натискаха през цялото време. Никола Гелин откри резултата в началото. Гостите отвърнаха с опасен удар в 13-ата минута, но стража на Несебър изби топката в корнер. Друг шанс гостите имаха в 33-ата минута, когато след удар с глава топката излезе в аут. Десетина минути по-късно, вратарят на Димитровград направи двойно спасяване и топката излезе в корнер. След изпълнението му стана автогол – 2:0. Надмощието на Несебър продължи и след почивката. Материализираха го с головете си Радостин Митев, Олександр Клименко и капитана Пламен Димов.