Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

Днес, Родопа (Смолян) приема едноименния тим на Созопол в среща от 21-ия кръг на шампионата на Югоизточната Трета лига. Двубоят е от 14:00 часа и ще се проведе на стадион „Смолян”, познат на феновете като „Стария стадион”. Решението да се играе мача на него го налага започналия сериозен ремонт на стадион “Септември”, където традиционно играят своите мачове “зелено-белите”. Очаква се ремонтните дейности да подобрят условията за отборите и привържениците, но до приключването им тимът ще посреща съперниците си на алтернативното съоръжение.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com