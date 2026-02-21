Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)
  3. Созопол взе точките в Смолян

Созопол взе точките в Смолян

  • 21 фев 2026 | 17:09
  • 476
  • 0
Созопол взе точките в Смолян

Едноименният тим на Созопол продължи доброто си представяне от началото на годината с 1:0 над Родопа в Смолян. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стоян Кижев осигури успеха с попадението си в 64-ата минута от заучено положение. Габриел Джантов центрира от фаул, топката премина пред купа от играчи и на метър пред голлинията, Кижев я заби в мрежата. Стана изключително оспорван двубой – битка по целия терен. Малко бяха положенията за гол. Минути преди попадението, Борислав Трендафилов центрира, топката се удари в гредата и се търкулна по голлинията на домакините, но Аюб Ел-Мансури Морабет не успя да реализира. След като им вкараха, футболистите от Смолян опитаха да заличат пасива, но без успех.

