  3. Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

В подкаста FootballStorycast легендарният треньор и откривател на Христо Стоичков - Огнян Атанасов, известен в спортните среди като Бат Оги, сподели интересни факти около първите стъпки на Камата във футбола. Атанасов е треньор на Стоичков в школата на Марица Пловдив, където носителят на Златната топка започва като централен защитник с прякора Кучето. Огнянов разкри, че първата фланелка на Стоичков с номер 5 е била дадена на Слави Трифонов за благотворителност, но историята придобива друг вид години по-късно. Атанасов също така обясни защо Стоичков е бил освободен от Марица, преди да заиграе в мъжкия футбол.

"Гледам, играят мач децата... и ми прави впечатление, че едно дете тича от едната врата на другата и викам: 'Абе, където е топката, той там'. Голямо желание... само той повече да играе. Който и да е треньор, който разбира, то се вижда желанието му... При мен в началото той играеше последен човек — либеро, с номер 5. Беше най-бързият в отбора... Втората година го пуснах като ляв вътрешен халф... вкарваше голове, даваше пасове, и чак третата година почна като нападател. Викахме му "Кучето", защото захапваше противника като куче. Не пускаше, докато не отнеме топката".

„Ицо много искаше да му дам първата фланелка от юношеските години. Държах я в мазето, но му казах, че ми е мечта да я дам за благотворителност и да помогна на някое дете. Дадох я на Слави Трифонов за благотворителност... Гледам един ден предаването му, Ицо слиза по стълбичките, Слави вади фланелката и вика: 'Я ела да видиш първият ти треньор какъв подарък ми направи'. И викам: 'Край, изгорях!'". Не очаквах такова нещо. Съжалявам, че му дадох фланелката. Излъга ме, че ще бъде дадена за благотворителност".

Още от БГ Футбол

Олимпик взе варненско дерби

Олимпик взе варненско дерби

  • 14 март 2026 | 21:19
  • 1151
  • 0
Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

  • 14 март 2026 | 21:12
  • 4802
  • 3
Бенковски с категоричен успех

Бенковски с категоричен успех

  • 14 март 2026 | 21:10
  • 1837
  • 1
Лудогорец III победи Черно море II

Лудогорец III победи Черно море II

  • 14 март 2026 | 21:04
  • 1124
  • 0
Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

  • 14 март 2026 | 20:52
  • 932
  • 1
Партизан се справи с Павликени

Партизан се справи с Павликени

  • 14 март 2026 | 20:43
  • 1065
  • 0
Водещи Новини

Гран При на Китай: Антонели води, Ръсел се пребори трудно с пилотите на Ферари (следете на живо)

Гран При на Китай: Антонели води, Ръсел се пребори трудно с пилотите на Ферари (следете на живо)

  • 15 март 2026 | 10:05
  • 6992
  • 8
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
  • 7824
  • 29
Още три мача от Втора лига: "орлетата" срещу "еделвайсите" в регионално дерби

Още три мача от Втора лига: "орлетата" срещу "еделвайсите" в регионално дерби

  • 15 март 2026 | 09:00
  • 28541
  • 27
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 6460
  • 1
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
  • 2580
  • 2
Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

  • 15 март 2026 | 06:59
  • 4370
  • 0