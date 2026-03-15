Калин Каменов: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с призив към съгражданите си да напълнят стадиона за следващия домакински мач на местния Ботев. Той направи това след снощната победа с 3:1 при гостуването на Ботев (Пловдив).
"Господарите на Северозапада!
Това е отборът, който всички във Враца и региона искаме да виждаме! След тази страхотна игра, ако при следващия домакински двубой не напълним стадиона и не покажем нужната подкрепа на момчетата, тогава усилията на футболистите на терена и на ръководството ще бъдат ненужни, излишни и безсмислени...
Подкрепи местния отбор!
Покажи, че си 12-ият играч!
Стани част от успеха!
Бъди на стадиона, а не пред телевизора!
Само Ботев Враца!", гласи постът на Каменов в социалните мрежи.