Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след трудния успех с 2:1, който "червените" от Бистрица записаха над Спартак (Варна) край морето. Атанас Илиев донесе победата на "Коритото" с гол в 94-ата минута.

"Много труден мач. Знаехме, че днес ще дадат всичко, очаквахме го, след като паднаха с 0:4 предишния кръг. Влязохме трудно в мача, докато се адаптираме към терена и ситуацията, проспахме 45 минути. Влязохме в мача с наша грешка, но показахме характер, обърнахме. Смените ги поздравявам, защото изиграха много силно полувреме, направиха разликата, най-важното беше, че показахме характер и до последно търсехме победата.



Всички смени участват и за двата гола - Георги Русев след контузия се включи доста добре, раздвижи, но не само той - всички се включиха много добре. Нищо няма да сменяме, работим максимално сериозно и концентрирано, да изчистим грешките през седмицата, които видяхме днес. С Локомотив (София) всички знаем, че ще е труден мач. Сигурен съм, че ще се представим добре", довери Алвеша след успеха.

Снимки: Startphoto