Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана много разочарован след драматичното домакинско поражение с 1:2 от ЦСКА 1948. "Червените" вкараха победното попадение в 94-ата минута.

“Не мога да говоря много. Разочарован съм. Пуснахме гол в последната секунда. Можехме да бием или да спечелим точка. Затворихме играта на ЦСКА, нямаше комбинации. Колкото можехме - затваряхме. Показахме на всички, че имаме желание.

Имахме контрол над играта до последната секунда. Какво да сменя - не знам. Всеки ден тренираме тези неща със статичните положения. Най-високите и опитни играчи бяха там, имаме и вратар и падна точно там гол. Ние сме 10 човеска, а противникът - с шест. Как ще ти вкарат гол? Все едни и същи грешки.

Нямаме избор. Всеки мач трябва да даваме 100%, ако искаме да останем в групата. ЦСКА е силен отбор, трето място, но показахме, че можем. Заслужавахме днес точки.

Трябва ни сила и разум, да разберем, че точки се печелят с неповтаряне на едни и същи грешки", каза Гьоко Хаджиевски.

Капитанът на ЦСКА 1948 се завръща срещу Спартак (Варна)

