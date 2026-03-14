Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

Отборът на Локомотив (Пловдив) постигна минимален, но ценен успех с 1:0 при гостуването си на Левски в среща от 19-ия кръг на Елитната група до 17 години. Единственото попадение в двубоя реализира Божидар Ковачев.

Мачът започна динамично, като и двата отбора опитаха да организират бързи атаки, но в началните минути чистите голови положения пред двете врати липсваха. "Смърфовете" успяха да нанесат своя удар в 40-ата минута. След отлично организирана контраатака топката достигна до Божидар Ковачев, който завърши по отличен начин с левия крак и даде аванс на гостите.

Само две минути по-късно домакините бяха близо до изравняването. Андрей Нешев се озова на добра позиция, но ударът му бе спасен от вратаря на пловдивчани Симеон Георгиев, който демонстрира отличен рефлекс. Малко преди почивката ситуацията за "сините" се усложни допълнително. В 45-ата минута Денис Милетиев получи директен червен картон и остави своя тим с човек по-малко.

През второто полувреме, въпреки численото неравенство, футболистите на Левски опитаха да упражнят натиск и да стигнат до изравнително попадение, но чистите положения пред вратата на Локомотив така и не се появиха. Гостите, от своя страна, разчитаха на бързи контраатаки и на няколко пъти бяха близо до втори гол, но вратарят на столичани Алекс Здравков се намеси решително и запази интригата.

Десет минути преди края Ернан Ангелов имаше отлична възможност да донесе точката за домакините, но и този път стражът на пловдивчани се намеси убедително. В заключителните секунди, след статично положение, се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на гостите, но топката така и не намери път към мрежата.

Така Локомотив (Пловдив) записа трета поредна победа и се утвърди като отбора в най-добра форма в Елитната група до 17 години.