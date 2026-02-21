Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
Пиедраита: Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол

  21 фев 2026 | 19:38
  • 728
  • 1

Големият герой за ЦСКА - Алехандро Пиедраита, който донесе победата на своя отбор срещу Славия, не скри радостта си след края на срещата. Крилото на "армейците" реализира фамозен дебютен гол след хубава комбинация с Петко Панайотов.

"Много съм доволен, че победихме. Посвещавам победата на всички мои съотборници и на моето семейство. Те винаги ме подкрепят и са с мен.

Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол. Наистина лудост! Изключително щастлив съм, че помогнах на отбора да спечели. Когато играх в квартала с момчетата, тогава пробвахме такива неща. Благодаря на съотборниците ми, че ме подкрепят по този начин.

Много труден двубой. Успяхме да вземем това, за което излязохме. Благодарение на Господ дойде и голът. В Колумбия няма чак такъв студ. Много е трудно да свикнеш с него, но правя каквото мога", каза Пиедраита.

Снимки: Борислав Трошев

