Пиедраита: Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол

Големият герой за ЦСКА - Алехандро Пиедраита, който донесе победата на своя отбор срещу Славия, не скри радостта си след края на срещата. Крилото на "армейците" реализира фамозен дебютен гол след хубава комбинация с Петко Панайотов.

"Много съм доволен, че победихме. Посвещавам победата на всички мои съотборници и на моето семейство. Те винаги ме подкрепят и са с мен.

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол. Наистина лудост! Изключително щастлив съм, че помогнах на отбора да спечели. Когато играх в квартала с момчетата, тогава пробвахме такива неща. Благодаря на съотборниците ми, че ме подкрепят по този начин.

Много труден двубой. Успяхме да вземем това, за което излязохме. Благодарение на Господ дойде и голът. В Колумбия няма чак такъв студ. Много е трудно да свикнеш с него, но правя каквото мога", каза Пиедраита.

Снимки: Борислав Трошев