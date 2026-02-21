Хебър победи Миньор в Перник, преотстъпен от Левски в основата на успеха

Хебър спечели гостуването си срещу Миньор (Перник) с 2:0 в среща от 21-ия кръг на Втора лига. Тимът от Пазарджик си осигури победата след силно второ полувреме.

Въпреки снега в Перник: мач между Миньор и Хебър ще има

През първата част преобладаваше предимно битката на терена, като се стигна и до няколко жълти картона. Второто полувреме гостите бяха активни в предни позиции и в 71-та минута стигнаха до откриване на резултата чрез преотстъпения под наем от отбора на Левски Виктор Любенов. 8 минути по-късно Жак Пехливанов удвои аванса на „гробарите“ и така оформи и крайния резултат в срещата.

Така Хебър записва втора поредна победа от подновяването на шампионата и има 25 точки, докато Миньор (Перник) остава с 23 пункта и все още няма успех през пролетта.