  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  Бивш халф на Пирин и Хебър спря с футбола, вече е треньор

  • 18 фев 2026 | 11:49
Руслан Иванов сложи край на активната си футболна кариера. Той е юноша на Пирин (Благоевград), най-дълго в кариерата си е играл за "орлетата" и Вихрен (Сандански). Бил е част и от Видима-Раковски, Септември (Симитли), Хебър (Пазарджик), Ловеч, Чавдар (Етрополе) и Кюстендил. Роден е през 1987 г. И през последните няколко месеца игра в Банско. Вече е и треньор в ДЮШ на Вихрен (Сандански).

"Казват, че лидер се раждаш, други твърдят, че се изграждаш с труд, дисциплина и отговорност. За Руслан Иванов и двете твърдения са верни - а ако има трето, то също му приляга. Часове преди да откъсне още една страница от календара на живота си, Руслан реши да прекрати активната си футболна кариера. За нас е твърде рано, предвид качествата му, но уважаваме избора му. Руслан Иванов е сред онези лидери, които могат да те поведат във всяка битка и никога няма да те предадат - с чест и достойнство.

Универсалният футболист има няколко периода в Банско, като последното му завръщане бе през лятото на миналата 2025 г. Преди това той помогна на Вихрен да се върне в професионалния футбол. Много мачове, много битки, победи и поражения се отбелязаха в кариерата му, но никой не може да му отнеме човешките достойнства", написаха от стадион "Свети Петър".

