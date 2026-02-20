Миньор привлече халф от ЦСКА 1948

Миньор (Перник) привлече четвърти нов футболист тази зима. "Чуковете" се подсилиха с левия външен халф Стоил Йорданов, който пристига от тима на ЦСКА 1948, чийто юноша е.

Той записа дебюта си за първия отбор на "червените" в двубоя за първенство срещу Лудогорец на 27 октомври миналата година. След това беше включен в групата за мачовете срещу Янтра (Габрово) за Купата на България и Ботев (Враца) в efbet Лига.

Атакуващият състезател има 9 попадения в елитната юношеска група до 17-годишна възраст за ЦСКА 1948 този сезон.

"Пожелаваме му много успехи с жълто-черния екип и още купища голове, с които да помага на любимия ни тим!", написаха от клуба.