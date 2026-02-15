Хебър удари Янтра след лудо полувреме

Отборът на Хебър победи с 3:2 Янтра в мач от 20-ия кръг на Втора лига. Тимът от Пазарджик си осигури победата след силно първо полувреме, когато отбеляза и трите гола. Момчил Цветанов откри, но в 25-ата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Георги Вълчев бе изгонен. Въпреки това в края на полувремето успяха да вкарат още два гола, дело на Иван Тилев и Жак Пехливанов.

В началото на второто полувреме гостите стигнаха до две бързи попадения чрез Милчо Ангелов и Денислав Ангелов. Габровци обаче не успяха да стигнат поне до точката и в крайна сметка Хебър се поздрави с победа.

С успеха си днес пазарджилии събраха 22 точки и заемат 11-а позиция. Янтра от своя страна остава с 34 на трета позиция и вече първите две места изглеждат доста далеч.

Хебър 3:2 Янтра

1:0 Момчил Цветанов (12)

2:0 Иван Тилев (38)

3:0 Жак Пехливанов (41)

3:1 Милчо Ангелов (52)

3:2 Денислав Ангелов (54)