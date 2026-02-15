Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Хебър удари Янтра след лудо полувреме

Хебър удари Янтра след лудо полувреме

  • 15 фев 2026 | 16:35
  • 418
  • 0
Хебър удари Янтра след лудо полувреме

Отборът на Хебър победи с 3:2 Янтра в мач от 20-ия кръг на Втора лига. Тимът от Пазарджик си осигури победата след силно първо полувреме, когато отбеляза и трите гола. Момчил Цветанов откри, но в 25-ата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Георги Вълчев бе изгонен. Въпреки това в края на полувремето успяха да вкарат още два гола, дело на Иван Тилев и Жак Пехливанов.

В началото на второто полувреме гостите стигнаха до две бързи попадения чрез Милчо Ангелов и Денислав Ангелов. Габровци обаче не успяха да стигнат поне до точката и в крайна сметка Хебър се поздрави с победа.

С успеха си днес пазарджилии събраха 22 точки и заемат 11-а позиция. Янтра от своя страна остава с 34 на трета позиция и вече първите две места изглеждат доста далеч.

Хебър 3:2 Янтра 
1:0 Момчил Цветанов (12)
2:0 Иван Тилев (38)
3:0 Жак Пехливанов (41)
3:1 Милчо Ангелов (52)
3:2 Денислав Ангелов (54)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 16:20
  • 24267
  • 15
Монтана замина за София

Монтана замина за София

  • 15 фев 2026 | 15:19
  • 681
  • 0
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 36948
  • 159
Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

  • 15 фев 2026 | 14:19
  • 1099
  • 2
Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 1091
  • 1
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 36815
  • 68
Виж всички

Водещи Новини

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 13237
  • 10
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 36948
  • 159
11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 16:49
  • 17611
  • 25
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 36815
  • 68
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 16259
  • 10
Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

  • 15 фев 2026 | 16:31
  • 24002
  • 15