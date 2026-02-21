Макс Верстапен: Трябва ни по-добро представяне

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че е „напълно ясно“, че Ред Бул има нужда от по-добро представяне на новия си автомобил RB22.

Макс кара в петък следобед в Бахрейн и завърши последната сесия от предсезонните тестове с време 1:33.109 минути, на почти 1,2 секунди от най-бързия – Шарл Леклер с Ферари, и 65 обиколки.

Разбира се, от тима няма информация за това дали Макс е натискал сериозно, дали е карал с по-малко количество гориво на борда и дали е ползвал по-сериозно натоварване на задвижващата система. Но в Ред Бул изпълниха основната си задача – максимален пробег за тима, както и за втория отбор на компанията Рейсинг Булс.

„Тази седмица се оказа добър старт за нас – коментира вчера Верстапен. – Изпълнихме цялата ни тестова програма, събрахме много информация, която да анализираме.

„Мисля, че сме добре подготвени и тимът свърши отлична работа. Но мисля, че е напълно ясно, че трябва да поработим по вече по това да се представяме по-добре на пистата, да сме по-бързи и да видим какво ще постигнем. Ще е интересно в Мелбърн кой къде е стигнал в тази посока.“

