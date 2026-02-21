Популярни
Как Леклер стигна до най-бързата обиколка вчера?

  • 21 фев 2026 | 10:17
  • 478
  • 0

Според източници от Ферари, най-бързата обиколка на Шарл Леклер, записана вчера в последния ден от тестовете в Бахрейн, дори не е била опит за симулация на квалификация.

Шарл стана единственият пилот, който слезе под 1:32 през седмицата – с 1:31.992 минути и това стана с меките сликове С4. Предпоследният му опит пък беше за 1:32.297, така че тук стъпката напред е от порядъка на 0,3 секунди.

Та, последната бърза обиколка на Леклер не е била специално планирана, в колата не е имало минимално количество гориво като за квалификация, нито пък той е получил възможност да използва по-висок режим на работа на задвижващата система.

Единствената дискусия преди началото на този тур между Шарл и бокса е бил на тема дали той може да „натисне малко повече“, да се опита да е по-агресивен на спиранията и да търси по-ранно ускорение на излизането от завоите. Резултатът му се оказа с 0,8 секунди по-добър от следващата най-бърза обиколка в хода на тестовете.

От Скудерията се задоволиха с обяснението, че този резултат единствено показва колко голям е потенциалът на новите автомобили във Формула 1, както и че ние се намираме едва в началото на разкриването на способностите им.

Снимки: Imago

