Арвид Линдблад завъртя 165 обиколки и се умори

  • 21 фев 2026 | 12:27
  • 246
  • 0

Новият пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад завъртя 165 обиколки в последния ден от предсезонните тестове в Бахрейн, той кара целия ден и завърши сесията със 165 обиколки.

„Седмицата се оказа продуктивна за нас, в последния ден записах 165 обиколки и трябва да кажа, че се уморих – призна Линдблад. – Но сесиите минаха добре за нас, нямахме никакви проблеми, изпълнихме си тестовата програма, като направихме симулации на квалификация и на състезание.

„Сега трябва да анализираме цялата информация, но резултатите са положителни. Нямам търпение за първия старт в Мелбърн.“

Неговият съотборник Лиам Лоусън акцентира на това, че в Рейсинг Булс са постигнали сериозен прогрес за много кратко време и той също е на мнение, че вторият тим на Ред Бул е постигнал необходимото ниво на надеждност на колата и задвижващата система за старта на сезона в Австралия.

Снимки: Imago

