  Локомотив (Пловдив) ІІ
  Димитър Дерменджиев: Тест, с който трябва да се справим

Димитър Дерменджиев: Тест, с който трябва да се справим

  • 20 фев 2026 | 12:24
  • 219
  • 0

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе с Атлетик в Куклен. Срещата от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В процес сме на сглобяване на нов отбор. Всеки предстоящ двубой ще е изпитание за нас. Сега ще гостуваме на съперник, който ни победи на нашия стадион в началото на първенството. Съседи сме в класирането. Ще е сериозна битка. Потенциалът на състезателите е на лице. Трябва да го разгърнат в такива мачове за да се доближат до първия отбор. Това последното е основния им приоритет и работим за него“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

